Медиков Богучанского округа поздравили с профессиональным праздником и вручили награды

В честь Дня медицинского работника, который отмечается 21 июня, в Богучанском ДК «Геофизик» прошел большой праздничный концерт. Лучшие медработники получили заслуженные награды. Свой подарок коллективу районной больницы подготовили и металлурги Богучанского алюминиевого завода.
От имени всего трудового коллектива БоАЗа поздравила медицинский персонал больницы Ирада Сидорова, и. о. директора по персоналу завода, поблагодарив врачей за самоотверженный труд:
«Мы высоко ценим ваш профессионализм, от которого зависит в том числе и здоровье наших работников, а значит и работа всего предприятия. Спасибо вам за спасенные жизни и возвращенное здоровье! От всей души желаю, чтобы ваша работа приносила только радость и улыбки, в коллективе всегда было взаимопонимание, а дома — гармония и отдых. Берегите себя так же самоотверженно, как бережете пациентов. А мы, металлурги, всегда будем рядом, чтобы оказать посильную помощь и поддержку».
Вместе с цветами от завода вручили подарочный сертификат на бытовую технику для больницы. Как подчеркнула в ответном слове главный врач Богучанской РБ Марина Безруких, БоАЗ всегда был и остается главным надежным партнером и другом больницы.
Поддержка региональной медицины остается одним из ключевых направлений социальной политики РУСАЛа, принципы которой заложил при основании компании Олег Дерипаска. Забота о здоровье людей была в приоритете, когда БоАЗ еще строили. Параллельно цехам в поселке Таежном уже возводили и новую больницу, чтобы люди имели возможность получить качественную и своевременную медицинскую помощь на месте. Вопрос этот особенно актуален для Богучанского района, который из-за сложной логистики относится к труднодоступным территориям и приравнен к условиям Крайнего Севера. Сегодня благодаря металлургам у жителей Таежного есть новая участковая больница — со станцией скорой помощи и поликлиникой.
Металлурги продолжают помогать региональной медицине во многих вопросах — от закупки дополнительной кислородной станции до озеленения территории. Также БоАЗ помог решить больнице и кадровый вопрос, выделив финансирование на жилье для привлеченных из других регионов специалистов. А в этом году завод выделил деньги на приобретение оборудования и материалов для ремонта.