Медиков Богучанского округа поздравили с профессиональным праздником и вручили награды

«Мы высоко ценим ваш профессионализм, от которого зависит в том числе и здоровье наших работников, а значит и работа всего предприятия. Спасибо вам за спасенные жизни и возвращенное здоровье! От всей души желаю, чтобы ваша работа приносила только радость и улыбки, в коллективе всегда было взаимопонимание, а дома — гармония и отдых. Берегите себя так же самоотверженно, как бережете пациентов. А мы, металлурги, всегда будем рядом, чтобы оказать посильную помощь и поддержку».