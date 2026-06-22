В Воронеже из-за удара ВСУ пострадали три человека

ВОРОНЕЖ, 22 июн — РИА Новости. При ударе ВСУ по Воронежу ранены три человека, сообщил губернатор Александр Гусев.
«На данный момент известно о трех пострадавших, в том числе одном — в тяжелом состоянии», — написал он в «Максе».
Глава региона рассказал, что средства ПВО уничтожили несколько воздушных целей над городом. Повреждены производственные объекты одного из предприятий, фасады и остекление нескольких домов, а также автомобили.
На месте работают сотрудники оперативных служб. В Воронежской области отменили ракетную опасность.
Гусев призвал жителей столицы региона не приближаться к обломкам, а при их обнаружении сообщить по телефону 112. Также он напомнил о запрете на распространение в интернете фото и видео с последствиями.