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В Воронеже из-за удара ВСУ пострадали три человека

Гусев: в Воронеже из-за удара ВСУ пострадали три человека.

Источник: РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 22 июн — РИА Новости. При ударе ВСУ по Воронежу ранены три человека, сообщил губернатор Александр Гусев.

«На данный момент известно о трех пострадавших, в том числе одном — в тяжелом состоянии», — написал он в «Максе».

Глава региона рассказал, что средства ПВО уничтожили несколько воздушных целей над городом. Повреждены производственные объекты одного из предприятий, фасады и остекление нескольких домов, а также автомобили.

На месте работают сотрудники оперативных служб. В Воронежской области отменили ракетную опасность.

Гусев призвал жителей столицы региона не приближаться к обломкам, а при их обнаружении сообщить по телефону 112. Также он напомнил о запрете на распространение в интернете фото и видео с последствиями.

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