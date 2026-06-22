Волгоград присоединился к всероссийской акции «Путь Победы»

Площадкой для проведения Всероссийской акции «Путь Победы» стал Волгоград, сообщили в комитете молодежной политики региона. Организация таких мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Акция «Путь Победы» направлена на сохранение исторической памяти и укрепление связи поколений. Участие в ней принимают города-герои. Речь идет о Волгограде, Мурманске, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле, Керчи, Севастополе, Новороссийске, Минске и Бресте.
В ходе акции частицы Вечного огня из городов-героев доставили в Москву. В ночь с 21 на 22 июня, в День памяти и скорби, их использовали для зажжения первых свеч масштабной огненной картины в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
В Волгограде частицу Вечного огня взяли с Мамаева кургана. В Москву ее доставили представители движения «Волонтеры Победы» Роман Селюнин и Ирина Божко.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.