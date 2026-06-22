На «Роза Хутор» открылась детская программа по ориентированию в горах

«Ориентирование на местности — навык, который пригодится не только в горах, но и в жизни. Кажется, зачем уметь пользоваться картой, когда есть навигатор? В итоге даже некоторые взрослые теряются, попадая в незнакомое место, где нет связи. Занятия программы “Горный компас” помогут детям не заблудиться ни в горах, ни в городе», — рассказал старший инструктор по экомаршрутам Центра активного отдыха «Роза Хутор» Максим Переяславец.