Под Красноярском в районе «Дрокино парка» заметили бегущую от дыма косулю

Утром 22 июня сотрудница «КП»-Красноярск встретила косулю во время прогулки в окрестностях «Дрокино парка». Женщина успела снять на телефон убегающее животное телефон. Она поделилась предположением, что испуганная косуля спасается от дыма лесных пожаров, окутавшего Красноярск и окрестности.
Стоит отметить, что воздух в пригороде Красноярска до сих пор остается сильно задымленным. Впрочем, как поясняют специалисты, этот смог — лишь отголосок крупных возгораний в тайге, которые бушуют гораздо севернее: например, в Эвенкии и Енисейском округе.
Жители Дрокина, в свою очередь, заметили, что встречи с парнокопытными неподалеку от их села — не такая уж и редкость. Этих животных можно видеть гуляющими по окрестным холмам.
Кстати, и в других местах под Красноярском даже в черте города туристы тоже регулярно сталкиваются с этими грациозными оленями. К примеру, на Торгашинском хребте и в окрестностях национального парка «Красноярские Столбы».