Под Красноярском в районе «Дрокино парка» заметили бегущую от дыма косулю

Стоит отметить, что воздух в пригороде Красноярска до сих пор остается сильно задымленным. Впрочем, как поясняют специалисты, этот смог — лишь отголосок крупных возгораний в тайге, которые бушуют гораздо севернее: например, в Эвенкии и Енисейском округе.