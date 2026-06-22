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Минпросвещения предложит детям альтернативу отдыху в Крыму

Минпросвещения: детям предложат альтернативу отдыху в Крыму.

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Всем детям в связи с временной приостановкой отдыха в Крыму будут предложены альтернативные варианты отдыха, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в республике с 22 июня до 1 сентября.

«Вся информация родителям передается в индивидуальном порядке. В сложившихся обстоятельствах им будут предложены альтернативные варианты отдыха и оздоровления детей в других регионах России», — говорится в сообщении.

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