В Академический район Екатеринбурга запустят второй трамвай

В Академический район Екатеринбурга запустят второй трамвайный маршрут. Им может стать трамвай № 16 «Волгоградская — УрФУ». Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в мэрии. Теперь жители Академического смогут доехать до ЖБИ и в обратном направлении.
Напомним, что трамвайное движение в Академический район запустили в декабре 2023 года. С тех пор в этом направлении ездит только маршрут № 1. Несмотря на большое количество составов на линии, трамваи все равно уезжают с Академического битком. К тому же, этот маршрут не самый удобный — проезжая несколько остановок в центре города он поворачивает на Вторчермет. А трамвайный маршрут № 16 едет через весь центр Екатеринбурга.
Кстати, в Екатеринбург уже прибыл первый из 50 новых трехсекционных трамваев. Еще 19 трамваев привезут в столицу Урала до 30 сентября, а остальную часть — до 25 декабря.