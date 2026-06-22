В Академический район Екатеринбурга запустят второй трамвай

Напомним, что трамвайное движение в Академический район запустили в декабре 2023 года. С тех пор в этом направлении ездит только маршрут № 1. Несмотря на большое количество составов на линии, трамваи все равно уезжают с Академического битком. К тому же, этот маршрут не самый удобный — проезжая несколько остановок в центре города он поворачивает на Вторчермет. А трамвайный маршрут № 16 едет через весь центр Екатеринбурга.