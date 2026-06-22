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Три человека ранены в результате ракетного удара по предприятию в Воронеже

Днем понедельника, 22 июня, в небе над Воронежем были уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей. Повреждены производственные объекты одного из предприятий. Также повреждения получили фасады и остекление нескольких многоквартирных домов, автомобили. В настоящее время известно о трех пострадавших. Один находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

Днем понедельника, 22 июня, в небе над Воронежем были уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей. Повреждены производственные объекты одного из предприятий. Также повреждения получили фасады и остекление нескольких многоквартирных домов, автомобили. В настоящее время известно о трех пострадавших. Один находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Информация о последствиях уточняется. На местах работают оперативные службы. Напоминаю: категорически недопустимо распространять в интернете фото- и видеоматериалы с последствиями, особенно с привязкой к местности! Не приближайтесь к обломкам», — обратился господин Гусев к жителям региона.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», ракетную опасность в Воронежской области объявили в 11:40. Над городом был слышен звук реактивного двигателя, после чего прозвучали несколько взрывов. Жители Воронежа сообщили о пожаре и сильном задымлении на левом берегу города. По информации регионального МЧС, отбой ракетной опасности последовал почти час спустя — в 12:37.

Ранее, в ночь на 22 июня, над Воронежской областью были обнаружены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, разрушений зафиксировано не было.

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