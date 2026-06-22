Пять компаний Ленинградской области составили свои экспортные стратегии

Финальная защита экспортных стратегий пяти компаний — участников акселерационной программы прошла 15 июня в Ленинградской области. Организация подобных мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в управлении пресс-службы главы и правительства региона.
Свои экспортные стратегии представили компании «АльфаФарм СЗ», «Новые напитки», «Кормир», «Интертач» и «Можно всегда». Главная особенность программы — практическая интеграция студентов Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения в рабочие команды предприятий. К каждому бизнесу был прикреплен студенческий коллектив и тренер-наставник. Вместе они сравнивали перспективы зарубежных рынков, просчитывали логистику и затраты на адаптацию продукта, анализировали барьеры и требования стран-импортеров.
Всего в программе приняли участие 30 студентов. По итогам защиты представителям компаний и учащимся вручили сертификаты от имени вуза и Центра развития промышленности Ленинградской области.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.