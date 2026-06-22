В Липецкой области обновят дорогу между селами Ищеино и Верхнее Брусланово

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» идут на трассе, соединяющей села Ищеино и Верхнее Брусланово на территории Краснинского округа Липецкой области. Об этом сообщили в региональном проектном офисе областной администрации.
По дороге протяженностью 9,3 км проходит маршрут школьного автобуса, поэтому местные жители неоднократно просили заменить износившееся покрытие. Подрядчик уже восстановил кромку проезжей части и снял старый асфальт. Специалисты приступили к укладке нижнего, выравнивающего слоя нового покрытия. После укладки второго, финишного слоя дорожники приведут в порядок съезды и примыкания, укрепят щебнем обочины, отремонтируют остановочные площадки и водопропускные трубы.
Также в Краснинском округе отремонтируют 5-километровую дорогу от трассы Елец — Красное до села Нижнедрезгалово. Там уже уложили новое покрытие, скоро начнут асфальтировать примыкания и укреплять обочины.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.