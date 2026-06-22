Региональный минобр: в лагере «Алые паруса» возобновлена работа первой смены

В детском оздоровительном лагере «Алые паруса» на Куршской косе с 21 июня возобновилась работа первой смены. Об этом сообщило областное министерство образования.
«Решение о продолжении смены принято по завершении комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая заключительную дезинфекцию, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий для отдыха детей. Заезд детей осуществляется 21−22 июня 2026 года в течение дня, необходимо иметь с собой справку об эпидокружении», — говорится в сообщении.
Как подчеркивают в минобре, в лагере усилили контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. «Введена система ежедневного медицинского мониторинга состояния здоровья сотрудников и отдыхающих, а также усилен контроль за организацией питания и работой медицинских пунктов», — уточнили в ведомстве.
Напомним, 8 июня региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что в детском оздоровительном лагере «Алые паруса» на Куршской косе выявлена вспышка норовирусной инфекции. Специалистами ведомства в ходе проверочных мероприятий выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Областным СК было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей при организации летнего отдыха детей. По оплаченным путевкам вернули средства за оставшиеся дни смены. Также минобр обещал проработать вопрос по замещению пропущенных дней отдыха для детей по льготным путевкам.