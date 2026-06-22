Региональный минобр: в лагере «Алые паруса» возобновлена работа первой смены

Напомним, 8 июня региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что в детском оздоровительном лагере «Алые паруса» на Куршской косе выявлена вспышка норовирусной инфекции. Специалистами ведомства в ходе проверочных мероприятий выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Областным СК было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей при организации летнего отдыха детей. По оплаченным путевкам вернули средства за оставшиеся дни смены. Также минобр обещал проработать вопрос по замещению пропущенных дней отдыха для детей по льготным путевкам.