Близнецов ждёт загруженный день, а Девы будут бороться с накопленной усталостью: таро-расклад на понедельник, 22 июня

Любовь (Тройка Кубков): предрекает неожиданное романтическое знакомство в компании друзей или на мероприятии. Профессиональная сфера (Император): говорит о возможности укрепить свои позиции и взять на себя больше ответственности. Здоровье (Шестёрка Мечей): указывает на постепенное восстановление после недавнего недомогания или периода бессонницы.