Красноярский край стал лидером Сибири по капремонту

Красноярский край возглавил рейтинг регионов Сибирского федерального округа по реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов, следует из данных Фонда развития территорий. С начала года работы завершили в 146 домах.
В регионе отремонтировали 7 фасадов, 62 крыши, 3 системы газоснабжения, 22 системы отопления, по 23 системы холодного и горячего водоснабжения, а также 38 систем электроснабжения. Кроме того, в 13 многоквартирных домах заменили 40 лифтов.
В тройку лидеров также вошли Кемеровская область, где капитальный ремонт завершили в 136 домах, и Алтайский край со 118 отремонтированными домами.
В министерстве строительства и ЖКХ рассказали, что в Красноярском крае в течение 2026 года планируется выполнить не менее 862 видов работ по капитальному ремонту в 630 многоквартирных домах.
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