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Красноярский край стал лидером Сибири по капремонту

Красноярский край возглавил рейтинг регионов Сибирского федерального округа по реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Красноярский край возглавил рейтинг регионов Сибирского федерального округа по реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов, следует из данных Фонда развития территорий. С начала года работы завершили в 146 домах.

В регионе отремонтировали 7 фасадов, 62 крыши, 3 системы газоснабжения, 22 системы отопления, по 23 системы холодного и горячего водоснабжения, а также 38 систем электроснабжения. Кроме того, в 13 многоквартирных домах заменили 40 лифтов.

В тройку лидеров также вошли Кемеровская область, где капитальный ремонт завершили в 136 домах, и Алтайский край со 118 отремонтированными домами.

В министерстве строительства и ЖКХ рассказали, что в Красноярском крае в течение 2026 года планируется выполнить не менее 862 видов работ по капитальному ремонту в 630 многоквартирных домах.

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