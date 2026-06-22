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Смены в «Артеке» отменили — детей вывозят к местам проживания

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости Крым. В связи с временной приостановкой детского отдыха в Республике Крым организован плановый вывоз детей из МДЦ «Артек» к местам постоянного проживания. Об этом сообщили в Минопросвещения РФ.

Источник: РИА "Новости"

Согласно указу главы Республики Крым Сергея Аксенова, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября 2026 года.

«В настоящее время организован плановый вывоз детей из “Артека” к местам постоянного проживания. На всем пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб. Принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности и комфорта детей в период их возвращения», — проинформировали в Минпросвещения.

В ведомстве также заверили, что ситуация, связанная с временной приостановкой отдыха детей в Крыму, находится на постоянном контроле. Для решения вопросов создан оперативный штаб.

Родителям информацию передают в индивидуальном порядке. Им будут предложены альтернативные варианты отдыха и оздоровления детей в других регионах России.

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