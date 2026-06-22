В муниципалитетах Челябинской области прошли встречи с HR-специалистами

Одной из тем встреч стали новые нормы по выделению рабочих мест для жителей региона, возвращающихся со службы. В регионе действует новый закон, согласно которому крупные компании с численностью сотрудников более 100 человек обязаны выделять рабочие места для трудоустройства участников СВО. На встречах кадровики обсудили практические аспекты выполнения этого требования, а также обменялись опытом реализации механизмов квотирования для людей с инвалидностью.