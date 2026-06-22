В муниципалитетах Челябинской области прошли встречи с HR-специалистами

Встречи с HR-специалистами и руководителями предприятий были организованы в Верхнем Уфалее, Магнитогорске и Агаповском районе Челябинской области. На мероприятиях обсудили меры поддержки, доступные по нацпроекту «Кадры», сообщили в главном управлении по труду и занятости населения региона.
Одной из тем встреч стали новые нормы по выделению рабочих мест для жителей региона, возвращающихся со службы. В регионе действует новый закон, согласно которому крупные компании с численностью сотрудников более 100 человек обязаны выделять рабочие места для трудоустройства участников СВО. На встречах кадровики обсудили практические аспекты выполнения этого требования, а также обменялись опытом реализации механизмов квотирования для людей с инвалидностью.
Помимо этого, на встречах рассмотрели меры финансовой поддержки бизнеса при трудоустройстве отдельных категорий граждан. Представителям компаний разъяснили условия получения региональных субсидий на компенсацию части заработной платы. Финансовую поддержку можно оформить при приеме на работу участников СВО, людей с инвалидностью, подростков в трудной жизненной ситуации и бывших осужденных.
«Новый региональный закон и меры поддержки бизнеса дают нашим героям, вернувшимся домой, реальные шансы на мягкую адаптацию к мирной жизни и уверенную профессиональную реализацию», — отметила директор Центра занятости населения Агаповского района Анжелика Низамова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.