В Калининградской области создано министерство региональной безопасности

Дмитрий Коннов — полковник. Он окончил вуз в Мурманске по техническому и управленческому профилям, с 1996 года служит в армии. Последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медалями «За отвагу», Суворова и Жукова, а также ведомственными наградами.