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В Калининградской области создано министерство региональной безопасности

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал указ о создании министерства региональной безопасности. Ведомство начнёт работу как самостоятельное юридическое лицо с 29 июня. На заседании правительства 22 июня губернатор представил главу нового министерства — Дмитрия Коннова. Дмитрий Коннов — полковник. Он окончил вуз в Мурманске по техническому…

Источник: Янтарный край

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал указ о создании министерства региональной безопасности. Ведомство начнёт работу как самостоятельное юридическое лицо с 29 июня. На заседании правительства 22 июня губернатор представил главу нового министерства — Дмитрия Коннова.

Дмитрий Коннов — полковник. Он окончил вуз в Мурманске по техническому и управленческому профилям, с 1996 года служит в армии. Последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медалями «За отвагу», Суворова и Жукова, а также ведомственными наградами.

Губернатор подчеркнул, что опыт нового министра в выполнении боевых задач и взаимодействии с силовыми структурами поможет выстроить эффективную работу. «В непростой геополитической обстановке, с учётом нашего особенного географического положения, необходимо консолидировать работу структур, отвечающих за безопасность региона», — отметил он.

Министерство создаётся за счёт перераспределения штатных ставок внутри правительства. В его задачи входят гражданская оборона, защита от ЧС, пожарная безопасность, взаимодействие с правоохранительными органами и силовыми ведомствами, включая вопросы охраны госграницы и предупреждения ЧС на военных объектах.