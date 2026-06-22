В Ачинске директору предприятия назначили штраф за долги по зарплате

По версии следствия, в 2024—2025 годах 26 сотрудников ООО «Млада» остались без зарплаты. Задолженность перед коллективом превысила 2,5 миллиона рублей, хотя деньги у предприятия были — за это время оно перечислило контрагентам более 20 миллионов рублей.