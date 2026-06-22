В Ачинске директору предприятия назначили штраф за долги по зарплате

Директор ачинского предприятия оштрафован за невыплату 2,5 млн рублей работникам. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По версии следствия, в 2024—2025 годах 26 сотрудников ООО «Млада» остались без зарплаты. Задолженность перед коллективом превысила 2,5 миллиона рублей, хотя деньги у предприятия были — за это время оно перечислило контрагентам более 20 миллионов рублей.
Руководитель объяснил это необходимостью сохранить деловую репутацию: «Если бы мы не рассчитывались с поставщиками, предприятие могло бы остановиться». Однако закон требует сначала платить тем, кто создаёт этот бизнес своим трудом.
Уголовное дело возбудили по материалам прокуратуры. Директор признал вину. Суд назначил ему штраф 200 тысяч рублей по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Долги по зарплате погашены.
Ранее мы сообщали, что в Ачинске директора предприятия осудят за сокрытие 13 млн рублей от налогов.