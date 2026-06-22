В Оренбуржье провели благотворительную акцию «Помоги большой семье»

Благотворительная акция «Помоги большой семье» для многодетных семей с шестью и более детьми прошла в Оренбургской области. Она была организована в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве социального развития региона.
Всего на территории Оренбуржья проживают 479 семей с шестью и более детьми. В 2026 году помощь получили 332 такие семьи. За счет муниципальных бюджетов и спонсоров оказана денежная поддержка на общую сумму почти 404 тысячи рублей, в том числе в виде сертификатов на приобретение необходимых товаров.
Также семьям передано значительное количество продуктов питания, одежды, обуви, мебели и бытовой техники. Кроме того, спонсоры предоставили предметы обихода и строительно-отделочные материалы.
В Оренбурге при активном участии партнеров организован сеанс массового катания на коньках для детей из 52 многодетных семей, состоялось массовое посещение Оренбургской детской железной дороги. В разных городах и районах области семьи получали билеты на цирковые и театральные представления.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.