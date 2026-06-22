В Оренбуржье провели благотворительную акцию «Помоги большой семье»

Всего на территории Оренбуржья проживают 479 семей с шестью и более детьми. В 2026 году помощь получили 332 такие семьи. За счет муниципальных бюджетов и спонсоров оказана денежная поддержка на общую сумму почти 404 тысячи рублей, в том числе в виде сертификатов на приобретение необходимых товаров.