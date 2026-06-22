Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Церемония прошла в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Военнослужащие роты Почетного караула установили венок из роз и гвоздик перед Вечным огнем. Участники почтили память погибших минутой молчания.
Владимир Путин возложил цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы». В церемонии участвовал глава Минобороны Андрей Белоусов.
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