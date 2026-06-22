Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

Церемония прошла в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Военнослужащие роты Почетного караула установили венок из роз и гвоздик перед Вечным огнем. Участники почтили память погибших минутой молчания.

Владимир Путин возложил цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы». В церемонии участвовал глава Минобороны Андрей Белоусов.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше