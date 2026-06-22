В Красноярском крае хотят на четверть снизить число детей на круглосуточном пребывании в соцучреждениях

В Красноярском крае к концу года планируют на 25% снизить число детей, которые находятся на круглосуточном пребывании в государственных учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Сейчас таких детей 2211. К концу года показатель хотят снизить до 1658. Работа идет в рамках проекта «Вызов» стратегической программы «Дети в семье». Промежуточные итоги обсудили на заседании президиума правительства края, которое провел губернатор Михаил Котюков.
«Каждый ребенок должен воспитываться в семье, расти рядом с братьями и сестрами», — подчеркнул он.
Глава региона отметил, что Красноярский край вошнл в число 14 пилотных регионов, где реализуется проект «Вызов». За это время в крае сократилось число семей в социально опасном положении и выросло количество детей, возвращенных к кровным родственникам. По данным министерства социальной политики, помощь семьям с детьми в крае оказывают 49 учреждений. Работают кризисные социальные гостиницы, бригады экстренного реагирования, комнаты матери и ребенка, службы «Дети в семье», клубы для родителей и детей.
В 24 детских домах края сейчас находятся 1412 детей, из них 103 размещены временно. Также в учреждениях открыты комнаты для молодых мам с детьми. С 2026 года в регионе ввели новую форму поддержки детей, изъятых из семьи. Пока с родителями ведется работа, ребенка могут временно передать близким родственникам. За апрель и май так в семьи передали 19 детей.
В учреждениях здравоохранения работают 62 кабинета медико-социальной помощи. Там помогают женщинам в трудной жизненной ситуации и занимаются профилактикой отказов от новорожденных. За 5 лет число таких отказов в крае снизилось более чем в два раза. Михаил Котюков поручил профильным министерствам продолжить работу по снижению социального сиротства, уделить внимание профориентации подростков и рассказывать жителям о доступных мерах поддержки семей.