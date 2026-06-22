В Красноярском крае хотят на четверть снизить число детей на круглосуточном пребывании в соцучреждениях

В 24 детских домах края сейчас находятся 1412 детей, из них 103 размещены временно. Также в учреждениях открыты комнаты для молодых мам с детьми. С 2026 года в регионе ввели новую форму поддержки детей, изъятых из семьи. Пока с родителями ведется работа, ребенка могут временно передать близким родственникам. За апрель и май так в семьи передали 19 детей.