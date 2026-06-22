Больше 360 тысяч объектов недвижимости оформили воронежцы по «дачной амнистии»

В этом году исполняется 20 лет с момента начала действия «дачной амнистии» в России. Она вступила в силу 1 сентября 2006 года, в теперь продлена до 1 марта 2031 года. Этот механизм помогает узаконить жилые и хозяйственные постройки без разрешений на строительство.