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Нижегородский аэропорт ввел ограничения на прием и выпуск самолетов 22 июня

В нижегородском аэропорту «Чкалов» 22 июня ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом рассказали пресс-службе аэропрорта. Сотрудники авиакомпаний оказывают помощь пассажирам, в залах ожидания работают фонтанчики с питьевой водой, есть стойки, на которых можно зарядить телефон, работает Wi-Fi. Пассажиры с детьми могут воспользоваться комнатой матери и ребенка. Также…

Источник: Живем в Нижнем

В нижегородском аэропорту «Чкалов» 22 июня ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом рассказали пресс-службе аэропрорта.

Сотрудники авиакомпаний оказывают помощь пассажирам, в залах ожидания работают фонтанчики с питьевой водой, есть стойки, на которых можно зарядить телефон, работает Wi-Fi. Пассажиры с детьми могут воспользоваться комнатой матери и ребенка. Также в воздушной гавани круглосуточно работает медпункт.

На данный момент задержаны только два рейса в Москву от компании «Аэрофлот». Первый самолет должен был вылететь в 10:00, но в итоге отправится только в 22:10. Вылет второго перенесен с 10:50 на 23:10.

Причина ограничений не сообщается. Однако сейчас объявлен режим ракетной опасности в ряде регионов: Татарстане, Чувашии, Самарской, Пензенской, Оренбургской и Ульяновской областях.

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