Губернатор о запрете на запуск гражданских БПЛА: «Ни один беспилотник не будет возвращён»

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил представленному сегодня главе нового министерства региональной безопасности взять в работу вопрос «гражданского беспилотия». Тему обсуждали на заседании регионального правительства в понедельник, 22 июня.
«У нас бывает, что ещё до сих пор запускают гражданские беспилотники. Указ о запрете я уже подписывал. Исключительно работают только специализированные беспилотники и по согласованию. Обратите на это внимание. И, пользуясь случаем, к гражданам обращусь о том, что ни один беспилотник не будет возвращён. Я прошу в этом смысле иметь здравый смысл, потому что сегодня непростая ситуация и любой объект в небе расценивается как угроза. При этом создаётся лишняя паника для населения. Мы отрабатываем любой случай в соответствии с регламентом, готовимся к этому и готовы. Дмитрий Владимирович, ещё раз надо будет по гражданскому беспилотию провести работу со всеми», — сказал глава региона.
Запрет на использование беспилотных воздушных судов ввели в Калининградской области в апреле 2025 года. Указ предусматривает ряд исключений. В их числе суда, используемые органами государственной власти Калининградской области и подведомственными им организациями, федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами и подведомственными им организациями, а также органами местного самоуправления муниципальных образований.
Указ действует до снятия режима (уровня базовой готовности), введенного пунктом 5 Указа Президента РФ «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756».
Об обнаружении беспилотников в небе жители Калининградской области могут сообщать по телефону 112. Эта информация передаётся в дежурную службу Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Калининградской области. При подтверждении неправомерности Управление направляет данные в территориальное подразделение министерства, которое принимает меры по пресечению полёта, изъятию судна, нахождению внешнего пилота и подготовке материалов по привлечению его к административной ответственности.
Организации, планирующие использование беспилотных воздушных судов, должны направить в профильный исполнительный орган обращение с указанием данных о цели использования, территории, над которой планируется использование, дате и времени вылета и посадки, об ответственном лице, а также характеристик судна. Орган рассматривает обращение в течение 10 рабочих дней.
Власти предложили запретить использование беспилотных летательных объектов в воздухе над регионом в сентябре 2024 года. Ранее в области уже запрещали использования БПЛА. В мае 2023 года его ввели на несколько дней и отменили в середине месяца.