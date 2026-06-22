Губернатор о запрете на запуск гражданских БПЛА: «Ни один беспилотник не будет возвращён»

«У нас бывает, что ещё до сих пор запускают гражданские беспилотники. Указ о запрете я уже подписывал. Исключительно работают только специализированные беспилотники и по согласованию. Обратите на это внимание. И, пользуясь случаем, к гражданам обращусь о том, что ни один беспилотник не будет возвращён. Я прошу в этом смысле иметь здравый смысл, потому что сегодня непростая ситуация и любой объект в небе расценивается как угроза. При этом создаётся лишняя паника для населения. Мы отрабатываем любой случай в соответствии с регламентом, готовимся к этому и готовы. Дмитрий Владимирович, ещё раз надо будет по гражданскому беспилотию провести работу со всеми», — сказал глава региона.