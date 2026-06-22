Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Нижнего Новгорода

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в нижегородском аэропорту. Такие меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Во время ограничений аэропорт Чкалов продолжает обслуживать пассажиров. Поддержку оказывают как сотрудники воздушной гавани, так и представители авиакомпаний.
Для пассажиров с детьми работают комнаты матери и ребенка, в залах ожидания находятся фонтанчики с питьевой водой, круглосуточно работает медпункт. Кроме того, на территории аэропорта можно бесплатно подключиться к сети WI-FI.
Напомним, на прошлой неделе Нижегородская воздушная гавань приняла в качестве запасной 28 рейсов, следовавших в Москву. Это было связано с длительными ограничениями на полеты в столице.