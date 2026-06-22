В Хабаровском крае жителю дорого обошлось хранение краснокнижного осетра

Проверка показала, что житель Николаевска-на-Амуре незаконно хранил особо ценные водные биологические ресурсы. По данным надзорного ведомства, недалеко от села Красное мужчина выменял три фрагмента амурского осетра общим весом не менее 11 килограммов и повёз их домой.