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В Хабаровском крае жителю дорого обошлось хранение краснокнижного осетра

Краснокнижную рыбу житель Николаевска-на-Амуре вёз домой после обмена недалеко от села Красное.

В Хабаровском крае суд удовлетворил иск природоохранного прокурора о взыскании ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам, — сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

Проверка показала, что житель Николаевска-на-Амуре незаконно хранил особо ценные водные биологические ресурсы. По данным надзорного ведомства, недалеко от села Красное мужчина выменял три фрагмента амурского осетра общим весом не менее 11 килограммов и повёз их домой.

Амурский осётр относится к эндемичным видам осетровых рыб и занесён в Красную книгу России как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Любой оборот этой рыбы запрещён законодательством.

В результате незаконных действий государству был причинён ущерб на сумму более 320 тысяч рублей. С иском о его возмещении в суд обратился природоохранный прокурор.

Николаевский-на-Амуре городской суд принял решение взыскать с местного жителя компенсацию за незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов. Пока решение не вступило в законную силу.

Кроме того, виновный уже привлечён к уголовной ответственности по части 1 статьи 258.1 УК РФ за незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов.