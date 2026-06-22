В Хабаровском крае жителю дорого обошлось хранение краснокнижного осетра

В Хабаровском крае суд удовлетворил иск природоохранного прокурора о взыскании ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам, — сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
Проверка показала, что житель Николаевска-на-Амуре незаконно хранил особо ценные водные биологические ресурсы. По данным надзорного ведомства, недалеко от села Красное мужчина выменял три фрагмента амурского осетра общим весом не менее 11 килограммов и повёз их домой.
Амурский осётр относится к эндемичным видам осетровых рыб и занесён в Красную книгу России как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Любой оборот этой рыбы запрещён законодательством.
В результате незаконных действий государству был причинён ущерб на сумму более 320 тысяч рублей. С иском о его возмещении в суд обратился природоохранный прокурор.
Николаевский-на-Амуре городской суд принял решение взыскать с местного жителя компенсацию за незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов. Пока решение не вступило в законную силу.
Кроме того, виновный уже привлечён к уголовной ответственности по части 1 статьи 258.1 УК РФ за незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов.