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Нижегородское метро продлит работу из-за концерта «Басты»

27 июня подземка будет работать до часа ночи.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде метро продлит работу из-за концерта «Басты» 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В субботу на стадионе «Совкомбанк Арена» состоится большой концерт. Организаторы ожидают, что зрители начнут расходиться после полуночи, поэтому городские власти приняли решение продлить работу метрополитена.

Поезда Автозаводско-Нагорной и Сормовско-Мещерской линий будут ходить до 01:00 ночи 28 июня. После 22:00 интервалы движения сократят, чтобы пассажиры не ждали долго. В ночь концерта транспорт пустят по специальному расписанию, чтобы зрители могли комфортно добраться до дома.