Нижегородское метро продлит работу из-за концерта «Басты»

Поезда Автозаводско-Нагорной и Сормовско-Мещерской линий будут ходить до 01:00 ночи 28 июня. После 22:00 интервалы движения сократят, чтобы пассажиры не ждали долго. В ночь концерта транспорт пустят по специальному расписанию, чтобы зрители могли комфортно добраться до дома.