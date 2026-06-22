Калининградцам объяснили, почему не запускают двухэтажные поезда до Москвы и Петербурга

Первоначально пустить двухэтажные поезда планировали к чемпионату мира по футболу 2018 года. Тогда Голомолзин рассказывал «Клопс», что и белорусская, и литовская стороны дали положительный ответ по вопросу пропускной способности. Позже были озвучены и примерные тарифы — поездка в таких вагонах должна была обходиться как в плацкарте.