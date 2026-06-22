Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть округов Прикамья получат 26,9 млн рублей на развитие туризма

Субсидии краевой бюджет выделит в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Глава региона подписал постановление о выделении субсидии муниципалитетам Прикамья на развитие туристской инфраструктуры. Региональную поддержку в 2026 году получат шесть муниципальных образований.

Общая сумма субсидий из краевого бюджета превысит 26,9 млн руб. Березники получат 810 тыс. руб., Краснокамский округ — 682 776,3 ₽, Кудымкарский округ — 4 550 385,24 ₽, Кунгурский округ — 9 314 688,37 ₽, Лысьвенский округ — 593 832,87 ₽, Соликамский округ — 10 986 439,21 ₽ Контроль за исполнением постановления возложили на заместителя председателя правительства Пермского края Дмитрия Белановича.

В конце мая краевое Минтуризма подвело итоги отбора муниципальных образований для предоставления субсидии из краевого бюджета на обустройство туристского центра города. Комиссия признала победителями проекты «Чусовой. Железный город» и «Чердынские истории». Проекты получат по 47,2 млн руб.

Пермский край является одним из лидеров национального рейтинга среди регионов России по поддержке туризма. В семи территориях Пермского края до конца 2027 года планируют реализовать 10 инвестиционных проектов по созданию номеров в модульных гостиницах.