В Общественной палате Красноярского края обсудили развитие фондов целевых капиталов

19 июня на площадке Общественной палаты Красноярского края состоялся круглый стол, посвященный развитию института эндаументов в регионе. Мероприятие прошло под темой «Позиционирование эндаументов в Красноярском крае».
Участниками диалога выступили заместитель председателя Законодательного Собрания края Дмитрий Свиридов, депутат краевого парламента Ирина Субочева и председатель Городского Совета Норильска Александр Пестряков.
Эндаументы представляют собой фонды, формирующие целевой капитал, который не подлежит расходованию, но может быть инвестирован. Доход, полученный от инвестирования, направляется на реализацию социальных, культурных и иных общественно значимых проектов. В настоящее время в Красноярском крае зарегистрировано пять эндаументов. Крупнейшим из них является фонд «Наш Норильск», учрежденный в 2019 году.
По данным на март 2026 года, объем целевого капитала фонда достиг 3,8 млрд рублей, объем финансирования проектов составил порядка 489 млн рублей, поддержку получили 26 инициатив.
Инициатором проведения круглого стола выступил именно фонд «Наш Норильск», что обусловлено его ведущей ролью в региональной практике эндаументов. При этом участники встречи констатировали, что потенциал данного инструмента в крае используется не в полной мере. Вопросы расширения практики применения эндаументов и повышения их результативности стали ключевыми в повестке обсуждения.
Заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов отметил важность подобных дискуссионных площадок для выработки системных решений:
«Необходимо определить, что нужно сделать для дальнейшего развития этого важного института. А его потенциал, безусловно, значителен. Ключевую роль здесь играет взаимодействие всех заинтересованных сторон. При грамотном сочетании усилий эти активы способны дать действительно качественный результат».
Депутат Законодательного Собрания от Норильска Ирина Субочева акцентировала значение общественной экспертизы в процессе формирования подходов к развитию эндаументов: «Мне кажется, эта площадка сегодня дает возможность услышать все мнения, получить экспертную оценку, найти точку пересечения интересов и в конечном итоге в резолюции закрепить направление работы на ближайшее время».
В ходе заседания председатель Городского Совета Норильска Александр Пестряков вынес на обсуждение дополнительную проблему, связанную с отсутствием в составе Общественной палаты Красноярского края представителей северных территорий. По его мнению, это ограничивает возможность участия жителей Норильска и Таймыра в обсуждении значимых региональных вопросов. Пестряков предложил проработать механизмы взаимодействия между Арктической зоной и краевыми общественными институтами:
«К сожалению, наша территориальная удалённость не позволяет постоянно проводить здесь активность. Но я считаю, что у нас должен быть мост общения для совместного обсуждения вопросов, которые касаются, в том числе, жизни северян».
Все предложения, сформулированные в ходе круглого стола, будут включены в итоговую резолюцию. Документ планируется направить в адрес региональных органов власти, бизнес-сообщества и иных заинтересованных сторон для дальнейшей проработки и реализации.