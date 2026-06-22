В Общественной палате Красноярского края обсудили развитие фондов целевых капиталов

Эндаументы представляют собой фонды, формирующие целевой капитал, который не подлежит расходованию, но может быть инвестирован. Доход, полученный от инвестирования, направляется на реализацию социальных, культурных и иных общественно значимых проектов. В настоящее время в Красноярском крае зарегистрировано пять эндаументов. Крупнейшим из них является фонд «Наш Норильск», учрежденный в 2019 году.