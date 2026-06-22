ООО «ЧМНГ» заплатит ростовскому «Черноморнефтегаз» 48,1 млн рублей за газ

Согласно материалам дела, газ поставлялся ответчику с 1 ноября по 31 декабря 2025 на сумму 48,1 млн руб., что подтверждено документами, подписанными представителями «ЮГМП Донецк». Однако оплату поставленного газа за спорный период в полном объеме ответчик не произвел.