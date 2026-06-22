В Сарове обсудили мастер‑план города: что учли эксперты и жители

В Сарове прошло расширенное заседание Общественного совета Госкорпорации «Росатом» и Общественной палаты Российской Федерации, на котором представили первые этапы разработки мастер‑плана развития города.
Как сообщает пресс-служба Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия», в обсуждении участвовали представители руководства Сарова, компания‑разработчик документа и департамент по взаимодействию с регионами «Росатома».
При подготовке мастер‑плана учтены задачи Народной программы партии «Единая Россия», а также мнения экспертов из разных отраслей и общественности. Разработчики представили предварительный анализ текущей экономической ситуации и прогноз развития, опираясь на перспективные проекты градообразующего предприятия, крупные научные инициативы и потребности в привлечении и обучении квалифицированных специалистов.
В работе заседания принял участие Евгений Костин, победитель предварительного голосования «Единой России» и первый заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода. Он подчеркнул уникальность Сарова как места сосредоточения науки и духовного наследия и отметил важность сохранения облика города и создания условий для удержания молодых кадров.
Участники договорились, что мастер‑план должен быть комплексным документом, включающим разделы экономики и науки, социальной инфраструктуры, жилищной политики, благоустройства и кадрового обеспечения. Обсуждались механизмы вовлечения горожан в процессы благоустройства, в том числе через практики губернаторских проектов «Вам решать!» и «Формирование комфортной городской среды», которые позволяют жителям выбирать объекты для ремонта.
Инициативу по включению «Атомной главы» в Народную программу отметили как важный шаг для закрепления федеральной поддержки закрытых административно‑территориальных образований (ЗАТО). По словам руководителя регионального исполкома «Единой России» Дмитрия Филипенко, «Атомная глава» должна обеспечить понятные механизмы поддержки социальной инфраструктуры, привлечения кадров и помощи молодым семьям.
Делегация также встретилась с городскими лидерами общественного мнения для обсуждения учёта инициатив жителей в мастер‑плане. Представитель Общественной палаты Нижегородской области Илья Зотов подчеркнул важность превращения предложений горожан в конкретные проекты и строки документа, чтобы мастер‑план не остался лишь теоретическим документом.
В обсуждении участвовали заместитель гендиректора «Росатома» по работе с регионами Александр Горовой и модератор — член Общественного совета «Росатома» и Общественной палаты РФ Александр Асафов. Горовой заявил о задаче президента вывести уровень жизни в ЗАТО на новый уровень и о необходимости широкой экспертной и общественной вовлечённости при разработке и последующей реализации мастер‑плана.
Для справки: работа над мастер‑планом Сарова ведётся по поручению Президента России. Соглашение о совместной разработке и реализации документа были подписаны на ПМЭФ‑2026 генеральным директором «Росатома» А. Лихачёвым, губернатором Нижегородской области Г. Никитиным и главой Сарова А. Сафоновым. Мастер‑план призван задать долгосрочную стратегию пространственного развития города, охватывающую инфраструктуру, жилищное и промышленное строительство, транспорт и социальную сферу, и стать инструментом привлечения федеральных ресурсов для улучшения качества жизни населения.
Ранее сообщалось, что у «атомного» города Сарова появится собственный мастер-план развития.