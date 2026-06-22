Новые функции для абитуриентов появились на «Госуслугах»

Сервис «жизненная ситуация» для поступления в вуз на портале «Госуслуги» расширили новыми функциями к старту вступительной кампании 2026 года, сообщается на сайте правительства РФ.
В него добавили функции поиска по индивидуальному номеру в списках поступающих, автоматического отображения таких достижений, как участие в олимпиадах или наличие значка ГТО, а также данные о целевых квотах.
Сервис стал основным электронным способом подачи документов в вузы. Развитие «жизненных ситуаций» осуществляется в рамках федерального проекта «Государство для людей», который курирует заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.
«“Жизненные ситуации” помогают людям решать вопросы комплексно и быстро. Поступление в вуз — один из самых ответственных шагов в жизни человека. И сервис для абитуриентов на “Госуслугах” помогает сделать этот процесс удобным, прозрачным и понятным, чтобы каждый мог сосредоточиться на главном — своём будущем образовании. Мы видим востребованность сервиса: за время его работы с 2024 года им уже воспользовалось более 13 миллионов человек», — отметил Дмитрий Григоренко.
Сервис «жизненная ситуация» для поступления в вуз на портале позволяет выбирать среди более чем 1,8 тыс. вузов и 1,1 тыс. специальностей. Заявление можно подать на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.
«Жизненные ситуации» — одно из ключевых направлений национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который направлен на развитие цифровых сервисов и повышение доступности государственных услуг для граждан и бизнеса.
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