Новые функции для абитуриентов появились на «Госуслугах»

«“Жизненные ситуации” помогают людям решать вопросы комплексно и быстро. Поступление в вуз — один из самых ответственных шагов в жизни человека. И сервис для абитуриентов на “Госуслугах” помогает сделать этот процесс удобным, прозрачным и понятным, чтобы каждый мог сосредоточиться на главном — своём будущем образовании. Мы видим востребованность сервиса: за время его работы с 2024 года им уже воспользовалось более 13 миллионов человек», — отметил Дмитрий Григоренко.