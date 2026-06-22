Ученые обнаружили неожиданное полезное свойство черешни

Черешня, помимо содержания витаминов и антиоксидантов, способна облегчить процесс засыпания. Как сообщает издание Healthline со ссылкой на результаты научных исследований, данный эффект объясняется наличием в ягоде мелатонина — гормона, регулирующего цикл сна и бодрствования. Также в черешне присутствуют растительные соединения и аминокислоты, участвующие в выработке веществ, влияющих на качество отдыха.