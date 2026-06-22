Ученые обнаружили неожиданное полезное свойство черешни

Черешня, помимо содержания витаминов и антиоксидантов, способна облегчить процесс засыпания. Как сообщает издание Healthline со ссылкой на результаты научных исследований, данный эффект объясняется наличием в ягоде мелатонина — гормона, регулирующего цикл сна и бодрствования. Также в черешне присутствуют растительные соединения и аминокислоты, участвующие в выработке веществ, влияющих на качество отдыха.
«Употребление черешни или сока из кислых сортов может улучшить качество сна», — отмечают авторы материала, ссылаясь на данные исследований.
Ранее ученые установили, что черешня обладает противовоспалительными свойствами благодаря высокому содержанию антоцианов и других антиоксидантов. Эти вещества способствуют борьбе с окислительным стрессом и поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы.
Вместе с тем специалисты подчеркивают, что черешня не является средством для лечения бессонницы. Однако включение этой ягоды в сбалансированный рацион может способствовать более полноценному отдыху и восстановлению организма.