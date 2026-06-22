В Красноярске впервые выбрали лучших работников школьных и детсадовских столовых

В Красноярске подвели итоги первого городского профессионального конкурса «Лучший работник столовой».
Всего поступило больше 20 заявок. На протяжении почти двух месяцев повара образовательных учреждений демонстрировали свои навыки, отвечали на вопросы экспертов о приготовлении блюд, требованиях к качеству, хранению продуктов и санитарно-эпидемиологических нормах. «Ключевым этапом стало приготовление блюд по меню школьных или детсадовских столовых. Жюри оценивало не только кулинарное мастерство, но и креативность подачи, сервировку стола, а также строгое соблюдение санитарных правил», — рассказали в мэрии.
Победителем в номинации «Лучший работник столовой детского сада» стала шеф-повар структурного подразделения школы № 133 Виктория Ярушева, стаж которой более 10 лет.
Лучшим работником школьной столовой признана руководитель пищеблока школы № 156 Татьяна Гречишкина, которая посвятила кулинарии больше 20 лет своей жизни.
Победительницы получили дипломы и премии по 150 000 рублей. Лауреатов конкурса наградили почетными грамотами.
«Конкурс станет ежегодным, его цель — выявить, поддержать и поощрить лучших специалистов, распространить передовой опыт, внедрить современные подходы к организации качественного и сбалансированного питания, а также привлечь новые кадры в столовые образовательных учреждений. Мы уделяем огромное внимание качеству питания детей. Ежегодно город инвестирует в модернизацию пищеблоков и установку нового оборудования. Наши столовые преображаются, меню пополняется новыми блюдами. Всё это делается для того, чтобы дети питались в комфортных условиях, а еда была не только полезной, но и вкусной», — подчеркнула руководитель главного управления образования Марина Аксенова.
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