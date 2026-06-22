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Мероприятия ко Дню памяти и скорби проходят по всей России

Демидов: акции ко Дню памяти и скорби проходят по всей России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) по всей стране проводят памятные акции ко Дню памяти и скорби, сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.

«День памяти и скорби — это дата, которая объединяет всю страну в уважении к подвигу поколения победителей. Молодогвардейцы по всей России проводят памятные акции, зажигают свечи, возлагают цветы и организуют тематические мероприятия, чтобы сохранить историческую память о героях Великой Отечественной войны. Наш священный долг — хранить правду о Великой Отечественной войне, чтить подвиг героев и передавать эту память нашим детям и внукам», — цитируют Демидова в пресс-службе общественной организации.

Так, у Главного храма Вооруженных сил РФ молодогвардейцы создали огненную композицию журавлей и дат «1941−1945» из 5000 свечей, а также приняли участие в акции «Свеча памяти» и отслужили панихиду. В Санкт-Петербурге на набережной Невы выложили 1418 плиток с ключевыми датами и событиями военных лет и установили на них 1418 лампад — столько дней длилась Великая Отечественная война.

Памятные мероприятия также прошли в Донецке, Новосибирске, Пензе, Казани, Туле, Хабаровске, Тюмени и других городах России.

День памяти и скорби — 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.

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