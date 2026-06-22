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В Хабаровском крае находка на берегу Амура обернулась уголовным делом

Мужчина подобрал икру осетровых и получил иск на сотни тысяч рублей.

В Хабаровском крае суд удовлетворил иск природоохранного прокурора о взыскании 820 тысяч рублей ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам, — сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

Поводом для разбирательства стал случай в Николаевском муниципальном районе. По данным надзорного ведомства, житель села Иннокентьевка на берегу реки Амур обнаружил и присвоил около 3 килограммов 805 граммов икры рыб семейства осетровых.

Осетровые относятся к видам, занесённым в Красную книгу России как находящиеся под угрозой исчезновения. Оборот дериватов этих рыб запрещён законом.

Ущерб государству был оценён в 820 тысяч рублей. Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать эту сумму с мужчины.

Николаевский-на-Амуре городской суд удовлетворил иск. Решение пока не вступило в законную силу. Ранее мужчина уже был привлечён к уголовной ответственности по статье о незаконном обороте особо ценных водных биологических ресурсов.