В Хабаровском крае находка на берегу Амура обернулась уголовным делом

В Хабаровском крае суд удовлетворил иск природоохранного прокурора о взыскании 820 тысяч рублей ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам, — сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
Поводом для разбирательства стал случай в Николаевском муниципальном районе. По данным надзорного ведомства, житель села Иннокентьевка на берегу реки Амур обнаружил и присвоил около 3 килограммов 805 граммов икры рыб семейства осетровых.
Осетровые относятся к видам, занесённым в Красную книгу России как находящиеся под угрозой исчезновения. Оборот дериватов этих рыб запрещён законом.
Ущерб государству был оценён в 820 тысяч рублей. Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать эту сумму с мужчины.
Николаевский-на-Амуре городской суд удовлетворил иск. Решение пока не вступило в законную силу. Ранее мужчина уже был привлечён к уголовной ответственности по статье о незаконном обороте особо ценных водных биологических ресурсов.