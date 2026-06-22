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Команда Красноярского края примет участие в чемпионате по профмастерству «Абилимпикс» для ветеранов СВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Казани с 26 июня по 1 июля пройдет чемпионат по профмастерству «Абилимпикс» для ветеранов СВО. Его участниками станут 800 человек со всей страны.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Казани с 26 июня по 1 июля пройдет чемпионат по профмастерству «Абилимпикс» для ветеранов СВО. Его участниками станут 800 человек со всей страны.

Красноярский край представит сборная из 8 человек. Они поборются за победу в компетенциях «Оператор БПЛА», «Сварочные технологии», «Водитель автомобиля», «Эксплуатация сельхозмашин», «Инструктор по адаптивной физической культуре» и «Ремонт и обслуживание автомобиля».

«У ветеранов спецоперации есть возможность показать умения в профессии, научиться новому, стать примером для товарищей. Адаптация участников спецоперации к мирной жизни — важнейшая задача фонда “Защитники Отечества”, которую помогает решить “Абилимпикс”, — отметила статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда “Защитники Отечества” Анна Цивилева.

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