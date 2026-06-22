Муниципальный этап летнего фестиваля ГТО состоится в Сыктывкаре

Жители Сыктывкара в Республике Коми смогут принять участие в муниципальном этапе летнего фестиваля ГТО 27 июня. Мероприятие организовано в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в городской администрации.
Площадкой для фестиваля станет стадион «Давпон». Участники проверят свои силы в двух категориях: «Эстафета ГТО» (динамичная дорожка, где нужно показать скорость и выносливость, выполнив нормативы комплекса за минимальное время) и «Иду на рекорд» (шесть дисциплин, в которых можно установить личный рекорд этапа). По итогам состязаний будут определены победители в личном и командном зачетах, а также награждены абсолютные рекордсмены.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.