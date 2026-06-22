Муниципальный этап летнего фестиваля ГТО состоится в Сыктывкаре

Площадкой для фестиваля станет стадион «Давпон». Участники проверят свои силы в двух категориях: «Эстафета ГТО» (динамичная дорожка, где нужно показать скорость и выносливость, выполнив нормативы комплекса за минимальное время) и «Иду на рекорд» (шесть дисциплин, в которых можно установить личный рекорд этапа). По итогам состязаний будут определены победители в личном и командном зачетах, а также награждены абсолютные рекордсмены.