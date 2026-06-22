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Минтранс Латвии о замене знаков с русскими названиями: «Решения пока нет»

По его словам, замена обошлась бы в несколько сотен тысяч евро.

Правительство Латвии не приняло решение по проекту замены дорожных знаков с российскими названиями. Об этом со ссылкой на директора департамента дорожного движения Министерства транспорта Таливалдиса Вецтиранса сообщают местные СМИ, передает РБК. По его словам, замена обошлась бы в несколько сотен тысяч евро.

Всего на автомобильных дорогах страны насчитывается около 318 русскоязычных указателей: 235 указателей направления и информационных знаков, включающих названия населенных пунктов России и Белоруссии. Еще 78 установлены в административной территории Риги и пять на территории Даугавпилса.

Директор департамента дорожного движения Таливалдис Вецтиранс пояснил, что отчет по проекту был представлен ещё в начале весны, однако решение пришлось отложить. «Был подготовлен отчет с соответствующими решениями. Он был представлен в начале весны. Мы предполагали, что сможем заменить знаки к сентябрю. Решения пока нет», — сказал он. При этом, по его словам, на новых знаках можно не указывать российские и белорусские населенные пункты.

Как ранее сообщал портал, Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение ограничить доступ к восьми российским интернет-ресурсам, включая маркетплейс Wildberries, агентство РБК и сайты книжных онлайн-магазинов.

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