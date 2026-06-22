Минтранс Латвии о замене знаков с русскими названиями: «Решения пока нет»

Директор департамента дорожного движения Таливалдис Вецтиранс пояснил, что отчет по проекту был представлен ещё в начале весны, однако решение пришлось отложить. «Был подготовлен отчет с соответствующими решениями. Он был представлен в начале весны. Мы предполагали, что сможем заменить знаки к сентябрю. Решения пока нет», — сказал он. При этом, по его словам, на новых знаках можно не указывать российские и белорусские населенные пункты.