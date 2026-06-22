DR: в Дании бьют тревогу из-за поведения украинских беженцев

С начала конфликта на Украине в 2022 году вид на жительство в Дании получили более 65 тыс. украинских беженцев, уточняет DR. По словам Карен-Инге Карстофт из Копенгагенского университета, которая изучает условия жизни и душевное здоровье украинцев в Дании, у значительной части украинских беженцев отмечаются «признаки неблагополучия»: симптомы депрессии и посттравматического стрессового расстройства. Кроме того, многие украинцы в Дании жалуются на трудности с адаптацией и принятием в датском обществе.