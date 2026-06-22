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DR: в Дании бьют тревогу из-за поведения украинских беженцев

Датское радио (DR) сообщило о тревожной тенденции, наметившейся в Дании: среди украинских беженцев, особенно среди молодежи, наблюдается рост правого экстремизма, что пугает местных жителей.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Сложившаяся ситуация, по мнению Центра документации и противодействия экстремизму (CDE) при Датской иммиграционной службе, может обернуться увеличением числа актов насилия и последующими арестами, говорится в статье.

Руководитель CDE Кеннет Шмидт Хансен рассказал DR, что с весны 2026 года центр неоднократно получал информацию о молодых украинцах, чье поведение и взгляды соответствуют определению правых экстремистов. Среди признаков упоминаются враждебность к меньшинствам, наличие татуировок со свастиками и символикой СС, а также ношение одежды, характерной для правых экстремистов. Кроме того, они выражали «соответствующие» взгляды.

Полиция Копенгагена тоже подтверждает случаи агрессивного поведения со стороны украинских подростков, что вызывает у датчан опасения за свою безопасность.

С начала конфликта на Украине в 2022 году вид на жительство в Дании получили более 65 тыс. украинских беженцев, уточняет DR. По словам Карен-Инге Карстофт из Копенгагенского университета, которая изучает условия жизни и душевное здоровье украинцев в Дании, у значительной части украинских беженцев отмечаются «признаки неблагополучия»: симптомы депрессии и посттравматического стрессового расстройства. Кроме того, многие украинцы в Дании жалуются на трудности с адаптацией и принятием в датском обществе.