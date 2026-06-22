Ростовчанам объяснили, как избежать чужих платежей после продажи жилья

После продажи квартиры бывший владелец может неожиданно начать получать квитанции за электроэнергию — в том числе с долгами, которые накопил новый собственник. В «ТНС энерго Ростов‑на‑Дону» объяснили, почему так происходит и как этого избежать.
Причина в том, что смена собственника жилья не фиксируется автоматически в системе энергосбыта. Пока лицевой счёт не переоформлен, договор остаётся на прежнем владельце — именно он числится потребителем и может получать счета, включая долги нового хозяина.
Чтобы не столкнуться с лишними расходами и спорами, нужно своевременно уведомить поставщика электроэнергии о сделке. Сделать это можно онлайн на сайте rostov.tns-e.ru, через личный кабинет и в мобильном приложении компании.
К заявлению необходимо приложить копию договора купли‑продажи или другого документа, подтверждающего смену владельца.
Новый собственник, в свою очередь, должен предоставить: свои паспортные данные, выписку из ЕГРН, актуальные показания счётчика и информацию о зарегистрированных в квартире людях.
Своевременное оформление гарантирует, что начисления будут корректными, а бывший владелец не будет отвечать за чужие долги.