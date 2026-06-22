«Замышлял убийство»: дом бабушки в Самофаловке поджег внук под Волгоградом

В прокуратуре Волгоградской области поделились результатами проверки, начатой после пожара в Городищенском районе. По выводам надзорного органа, причиной происшествия стал поджог, который организовал родственник 76-летней хозяйки дома.
Пожар начался в поселке Самофаловка во втором часу ночи 16 июня. 36-летний мужчина проник в спальню своей бабушки и поджег ее спальные принадлежности. Дом выгорел полностью, его владелица, к счастью, осталась жива.
«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ — “Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога”. Правоохранители задержали подозреваемого, решается вопрос о его аресте», — сообщает представитель облпрокуратуры Оксана Черединина.
Надзорное ведомство настаивает на вменении задержанному еще одного преступления: покушения на убийство общеопасным способом человека, который находился в беспомощном состоянии.
Как выяснилось, прежде мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за вымогательство, но административный надзор в отношении него не был установлен.
Расследование поджога — на контроле прокуратуры.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, что волгоградский СК начал проверку после гибели двух человек в пожаре в поселке Заволжском Палласовского района.