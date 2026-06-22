Сосотоялась презентация мастер-плана развития города Сарова

«Для жителей закрытого города важно видеть, что их инициативы не просто выслушивают, но и превращают в конкретные решения, проекты, строки в мастер-плане. Сбор предложений, открытые обсуждения, участие общественных советов и активных горожан — это лучшая гарантия того, что мастер-план не останется “бумажным” документом. Наша задача — сделать так, чтобы голос людей был слышен на всех этапах, от замысла до реализации», — отметил член Общественной палаты Нижегородской области, председатель общероссийской общественной организации по защите прав пассажиров «Объединение пассажиров» Илья Зотов. Участие в мероприятии приняли также заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» по работе с регионами Александр Горовой и руководитель градообразующего предприятия. Модератором дискуссии выступил член Общественного совета Госкорпорации «Росатом» и Общественной палаты РФ Александр Асафов.