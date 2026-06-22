Сосотоялась презентация мастер-плана развития города Сарова

В Сарове состоялось расширенное заседание Общественного совета Госкорпорации «Росатом» и Общественной палаты РФ, посвящённое презентации первых этапов разработки мастер-плана развития города. Также участие в мероприятии приняли представители руководства атомограда.
Компания-разработчик и департамент по взаимодействию с регионами госкорпорации «Росатом» представили предварительный анализ текущей экономической ситуации города, а также прогнозную модель её развития. В основу легли текущие и перспективные разработки градообразующего предприятия, реализация крупных научных проектов мирового уровня и необходимость привлечения и обучения высококлассных специалистов.
В число гостей заседания вошел победитель предварительного голосования партии «Единая Россия», первый заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Костин. В своём выступлении он подчеркнул уникальный статус Сарова как города, где переплетаются духовное наследие и передовая наука, обеспечивающая технологический суверенитет страны.
«Саров — это больше, чем центр атомной промышленности. Это место с великой историей, где трудились создатели ядерного щита. Сегодня ВНИИЭФ решает государственные задачи высочайшего уровня, и масштаб этих задач определяет особый характер города. Мы обязаны сберечь его уникальный облик и создать условия, чтобы молодые специалисты связывали свою судьбу с Саровом», — отметил Евгений Костин.
Участники сошлись во мнении, что мастер-план должен стать комплексным документом, охватывающим экономику и науку, социальную инфраструктуру, жилищную политику, благоустройство и кадровое обеспечение. Также обсудили механизмы вовлечения горожан в процессы благоустройства. Евгений Костин положительно оценил практику реализации в Сарове губернаторского проекта «Вам решать!» и программы «Формирование комфортной городской среды», которые позволяют жителям самостоятельно выбирать объекты для ремонта и обновления.
«Задачи решаются быстрее, когда есть команда и опора на мнение людей. Убеждён: вместе мы сделаем больше», — добавил он.
Особое внимание в ходе дискуссии было уделено формированию «Атомной главы» в новой Народной программе, которая призвана укрепить на федеральном уровне механизмы поддержки закрытых административно-территориальных образований.
«Формирование “Атомной главы” в Народной программе позволяет на федеральном уровне закрепить особое отношение к ЗАТО и атомным городам. Для нас принципиально важно, чтобы в документ были заложены понятные механизмы развития социальной инфраструктуры, привлечения кадров, поддержки семей и молодых специалистов. Мастер-план Сарова должен показать, как такие решения работают в интересах людей на местах», — подчеркнул руководитель Нижегородского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.
Также делегация провела встречу с городскими лидерами общественного мнения, на которой обсуждались вопросы поддержки инициатив жителей закрытого города и механизмы их учета и реализации в рамках мастер-плана.
«Для жителей закрытого города важно видеть, что их инициативы не просто выслушивают, но и превращают в конкретные решения, проекты, строки в мастер-плане. Сбор предложений, открытые обсуждения, участие общественных советов и активных горожан — это лучшая гарантия того, что мастер-план не останется “бумажным” документом. Наша задача — сделать так, чтобы голос людей был слышен на всех этапах, от замысла до реализации», — отметил член Общественной палаты Нижегородской области, председатель общероссийской общественной организации по защите прав пассажиров «Объединение пассажиров» Илья Зотов. Участие в мероприятии приняли также заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» по работе с регионами Александр Горовой и руководитель градообразующего предприятия. Модератором дискуссии выступил член Общественного совета Госкорпорации «Росатом» и Общественной палаты РФ Александр Асафов.
«Президент нам поставил задачу вывести уровень жизни в наших ЗАТО на качественно новый уровень. Вместе с администрацией, предприятием и региональной командой во главе с губернатором мы сделаем всё, чтобы мастер-план Сарова охватил абсолютно все социальные и экономические сферы, получил поддержку на федеральном уровне и был реализован. Его разработка ведется при максимальном привлечении экспертного сообщества и непосредственном участии жителей. Никто лучше них не знает свою землю и проблемы родного города», — отметил Александр Горовой.
«Представители Общественной палаты и Общественного совета “Росатома”, которые сегодня участвовали в обсуждении мастер-плана Сарова — это эксперты из совершенно разных областей: экономики, урбанистики, социальной сферы и многих других. Сегодня мы взглянули на многие вещи под совершенно разными углами, разработали гипотезы и сразу получили обратную связь от социально активных жителей города. Такой подход позволяет сформировать целостную картину настоящего, чтобы на её основе максимально точно спроектировать будущее», — сказал Александр Асафов.
Для справки.
Работа над мастер-планом ЗАТО Саров ведётся по поручению Президента России. Соглашение о его совместной разработке и реализации подписали генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава города Сарова Алексей Сафонов рамках ПМЭФ-2026.
Пространственное развитие — это комплекс мероприятий, направленных на эффективное использование городских территорий с учетом экономических, социальных и экологических факторов. В рамках пространственного развития разрабатываются мастер-планы. Они определяют долгосрочную стратегию развития городской среды, инфраструктуры, жилищного и промышленного строительства, транспортной системы и социальной сферы. Внедрение мастер-плана способствует формированию комфортной и современной городской среды, поддержанию устойчивого развития экономики города и повышению качества жизни населения.
Мастер-план — детально прорисованный образ будущего на годы вперёд. Его создатели — ведущие архитекторы, экономисты, урбанисты, социологи и другие профессионалы, а также сами жители, руководство города и региона. Единой командой они разрабатывают эти документы стратегического развития и затем приступают к их реализации. Это позволяет поднять на новый уровень совместную работу по улучшению качества жизни людей и созданию комфортной среды, привлекая, в том числе, федеральное финансирование на наиболее востребованные и ресурсоёмкие проекты.
Правительство России и региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Эта деятельность включает ускорение реализации национальных проектов, комплексное улучшение жилищных условий граждан, развитие инфраструктуры. Предприятия госкорпорации «Росатом» принимают активное участие в этой работе.