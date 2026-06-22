В кадровых центрах Псковской области 436 соискателям помогли найти работу

Карьерные консультанты кадровых центров Псковской области с начала 2026 года помогли 436 соискателям найти работу, сообщили в правительстве региона. Содействие занятости — одна и задач нацпроекта «Кадры».
Всего с начала года за помощью с поиском места трудоустройства в кадровые центры региона обратились 754 человека. Уточним, что в таких учреждениях поддержку оказывают и работодателям. В Великих Луках, например, количество заявок на подбор сотрудников увеличилось в 29 раз по сравнению с прошлым годом, а в Пскове — в 5 раз.
«Наши кадровые центры — это не просто место для поиска вакансий. Мы предлагаем комплексную поддержку: поможем с профориентацией, проведем тестирование, чтобы определить сильные стороны соискателя, и направим на обучение», — подчеркнула врио директора областного центра занятости населения Наталия Мозговая.
Всего на рынке труда региона открыто более 6,9 тыс. вакансий, из которых 1651 — в Пскове. Средняя предлагаемая зарплата превышает 47,5 тыс. рублей. По данным областного центра занятости населения, в регионе наблюдается увеличение спроса на рабочие профессии.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.