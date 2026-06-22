В кадровых центрах Псковской области 436 соискателям помогли найти работу

Всего с начала года за помощью с поиском места трудоустройства в кадровые центры региона обратились 754 человека. Уточним, что в таких учреждениях поддержку оказывают и работодателям. В Великих Луках, например, количество заявок на подбор сотрудников увеличилось в 29 раз по сравнению с прошлым годом, а в Пскове — в 5 раз.