На мосту через Енисей у Коркино начался ремонт

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В выходные подрядчик приступил к ремонту моста через реку Енисей на обходе Красноярска в районе поселка Коркино.
В рамках работ планируется заменить деформационные швы и обновить асфальтовое покрытие проезжей части. Сейчас специалисты выполняют демонтажные работы, из-за чего введены частичные ограничения движения.
Чтобы снизить неудобства для автомобилистов, ремонт проводится в основном в ночное время — с 20:00 до 06:00. Днем движение по мосту остается открытым. В ночные часы организовано реверсивное движение с использованием временного светофора.
На период работ также частично ограничена правая полоса в направлении правого берега. Безопасность движения в зоне ремонта обеспечивают временные конструкции и ограждения.
По плану, ограничения движения сохранятся до 17 сентября, однако подрядная организация заявляет о готовности завершить работы раньше срока.
В мэрии также напоминают, что сейчас в Красноярске продолжается ремонт еще нескольких мостовых объектов: Октябрьского моста, путепровода на улице Авиаторов и сооружения в районе ТЭЦ-3 на улице Пограничников. Всего в этом году в городе планируется привести в порядок четыре моста. На эти цели направлено около 226,3 млн рублей.