На мосту через Енисей у Коркино начался ремонт

В мэрии также напоминают, что сейчас в Красноярске продолжается ремонт еще нескольких мостовых объектов: Октябрьского моста, путепровода на улице Авиаторов и сооружения в районе ТЭЦ-3 на улице Пограничников. Всего в этом году в городе планируется привести в порядок четыре моста. На эти цели направлено около 226,3 млн рублей.