В Калининградской области приняли корпоративный демографический стандарт

В Калининградской области с учетом положений национального стандарта приняли корпоративный демографический стандарт. Как следует из документа, он представляет собой системный набор мер и механизмов, применяемых для формирования корпоративных социально-демографических программ поддержки работников с детьми.
Предполагается, что стандарт будет способствовать укреплению института семьи, сохранению семейных и корпоративных ценностей, а также поможет сохранить кадровый состав за счет повышения уровня удовлетворенности работников региона.
Региональные меры поддержки, предоставляемые работодателем своим работникам и членам их семей, в рамках социально-демографического пакета подразделяют на:
меры по сохранению здоровья работников и членов их семей;
поддержку беременных работниц и жен работников;
поддержку при рождении (усыновлении) и воспитании детей;
меры по созданию семейно-ориентированного рабочего графика;
меры жилищной поддержки работников с детьми;
меры по сохранению и укреплению традиционных российских семейных ценностей;
меры поддержки работников при выходе на пенсию;
иные меры поддержки.
Базовые меры поддержки сотрудников с детьми внедрили более 550 компаний Калининградской области. Работодатель вправе реализовать любую из перечисленных в документе мер, а также предусмотреть иные льготы. Так, организации могут предоставить сотрудникам выплату при рождении ребенка, санаторно-курортное лечение для семей с детьми, возместить затраты на обучение, предложить дополнительный отпуск, программу добровольного медицинского страхования, гибкий график работы и другую поддержку.
Со списком мер можно ознакомиться по ссылке.