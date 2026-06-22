В Калининградской области приняли корпоративный демографический стандарт

Базовые меры поддержки сотрудников с детьми внедрили более 550 компаний Калининградской области. Работодатель вправе реализовать любую из перечисленных в документе мер, а также предусмотреть иные льготы. Так, организации могут предоставить сотрудникам выплату при рождении ребенка, санаторно-курортное лечение для семей с детьми, возместить затраты на обучение, предложить дополнительный отпуск, программу добровольного медицинского страхования, гибкий график работы и другую поддержку.