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Для бизнеса в Севастополе проведут вебинар о маркировке сладостей

Участники также узнают о работе в розничной торговле и общепите.

Источник: Национальные проекты России

Вебинар «Маркировка сладостей: от производства до кассы» пройдет 25 июня в Севастополе. Занятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Севастопольском фонде поддержки субъектов предпринимательства.

В качестве спикера на вебинаре выступит ведущий специалист регионального центра «Мой бизнес», консультант по работе в системе «Честный знак» Лионелла Носкова. Она расскажет предпринимателям, кто является участником оборота маркированного товара, покажет технические решения и виды кодов маркировки, а также поделится рекомендациями для работы в розничной торговле и общепите.

Для участия в вебинаре необходимо пройти регистрацию по ссылке. Также можно задать интересующие вопросы в комментариях или в личных сообщениях официальной страницы севастопольского центра «Мой бизнес» во ВКонтакте.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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