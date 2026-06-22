Для бизнеса в Севастополе проведут вебинар о маркировке сладостей

Вебинар «Маркировка сладостей: от производства до кассы» пройдет 25 июня в Севастополе. Занятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Севастопольском фонде поддержки субъектов предпринимательства.
В качестве спикера на вебинаре выступит ведущий специалист регионального центра «Мой бизнес», консультант по работе в системе «Честный знак» Лионелла Носкова. Она расскажет предпринимателям, кто является участником оборота маркированного товара, покажет технические решения и виды кодов маркировки, а также поделится рекомендациями для работы в розничной торговле и общепите.
Для участия в вебинаре необходимо пройти регистрацию по ссылке. Также можно задать интересующие вопросы в комментариях или в личных сообщениях официальной страницы севастопольского центра «Мой бизнес» во ВКонтакте.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.