Для бизнеса в Севастополе проведут вебинар о маркировке сладостей

В качестве спикера на вебинаре выступит ведущий специалист регионального центра «Мой бизнес», консультант по работе в системе «Честный знак» Лионелла Носкова. Она расскажет предпринимателям, кто является участником оборота маркированного товара, покажет технические решения и виды кодов маркировки, а также поделится рекомендациями для работы в розничной торговле и общепите.