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Билеты на Суперкубок РФС в Нижнем Новгороде можно будет купить только на сайте организатора

Администрация стадиона «Совкомбанк Арена» не занимается и не планирует заниматься продажей билетов на матч.

Источник: Время

Продажа билетов на матч за Суперкубок России по футболу, который состоится 18 июля в Нижнем Новгороде, ещё не началась. Об этом Министерство спорта Нижегородской области сообщило в своем аккаунте социальных сетях.

Игра между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» состоится на стадионе «Совкомбанк Арена», однако билеты будут реализовываться только через официальный сайт Суперкубка РФС — supercup.rfs.ru, отметили в минспорта.

Администрация стадиона не занимается и не планирует заниматься продажей билетов на матч.

Нижегородцев просят не доверять предложениям о продаже билетов на сторонних площадках и дождаться официального объявления о старте билетной программы на ресурсе РФС — сайте supercup.rfs.ru.

Ранее Глеб Никитин анонсировал матч Суперкубка России в Нижнем Новгороде 18 июля.

(12+).