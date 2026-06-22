Билеты на Суперкубок РФС в Нижнем Новгороде можно будет купить только на сайте организатора

Продажа билетов на матч за Суперкубок России по футболу, который состоится 18 июля в Нижнем Новгороде, ещё не началась. Об этом Министерство спорта Нижегородской области сообщило в своем аккаунте социальных сетях.
Игра между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» состоится на стадионе «Совкомбанк Арена», однако билеты будут реализовываться только через официальный сайт Суперкубка РФС — supercup.rfs.ru, отметили в минспорта.
Администрация стадиона не занимается и не планирует заниматься продажей билетов на матч.
Нижегородцев просят не доверять предложениям о продаже билетов на сторонних площадках и дождаться официального объявления о старте билетной программы на ресурсе РФС — сайте supercup.rfs.ru.
Ранее Глеб Никитин анонсировал матч Суперкубка России в Нижнем Новгороде 18 июля.
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