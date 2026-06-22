В День памяти и скорби в Перми прошло возложение цветов

Памятные мероприятия, посвящённые началу Великой Отечественной войны, проходят в Пермском крае 22 июня.
В День памяти и скорби к мемориалу «Скорбящая» на Егошихинском кладбище возложили цветы. В церемонии приняли участие официальные лица, представители военных, общественных и патриотических организаций.
В годы Великой Отечественной войны на фронт отправились более полумиллиона человек, каждый третий из них — не вернулся. В память о тех страшных событиях к 30 годовщине начала войны в городе установили мемориал «Скорбящая» возле захоронений участников войны.
«Сегодня мы мысленно возвращаемся в прошлое и склоняем головы перед героями фронта и тружениками тыла, кто без сна и отдыха ковал Победу. Они выстояли там, где, казалось, выстоять невозможно. Подвиг героев Великой Отечественной войны — не просто страница истории. Это урок стойкости, мужества и безграничной преданности Родине, на который мы равняемся и сейчас», — написал в своих соцсетях глава Пермского края Дмитрий Махонин.
Накануне вечером в Перми уже по традиции прошла акция «Свеча памяти». В амфитеатре городской набережной жители выложили из свечей «Огненную картину войны».
«Главная цель акции — сохранить живую связь поколений и не дать забыть о цене, которую страна отдала за Победу», — отметили организаторы.
В этом году лейтмотивом акции стало 100-летие Пермского театра оперы и балета. В годы войны наш город стал убежищем для сотрудников театров и артистов из Ленинграда. В самые страшные и тяжёлые военные годы театр не прекращал работу. На его сцене шли балеты «Эсмеральда», «Лауренсия», «Жизель», сюита из «Щелкунчика», а посещаемость оставалась невероятно высокой. Артисты дали больше 600 концертов на передовой, чтобы поддержать бойцов.
21 июня на пермской набережной во время памятного вечера зрителям представили театральную композицию «Вечной памятью живы», прозвучали проникновенные стихи и песни военных лет. В знак общей благодарности, уважения и преемственности поколений была зажжена надпись «Пермь помнит».
С 2015 г. по инициативе партии «Единая Россия» проводится акция «Свеча памяти».