Подавший сигнал тревоги рейс «Победы» экстренно сел в Махачкале

Как ранее сообщало агентство ТАСС со ссылкой на данные портала Flightradar, воздушное судно Boeing вылетело из Гюмри в 11:24 по московскому времени. Примерно через час пути, находясь в небе над Дагестаном, экипаж подал международный сигнал бедствия general emergency («общая тревога») и приступил к снижению, сбросив высоту до 3 тысяч метров, после чего направился в сторону ближайшего аэропорта.