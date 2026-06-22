Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подавший сигнал тревоги рейс «Победы» экстренно сел в Махачкале

Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Гюмри в Москву, подал сигнал бедствия и экстренно сел в Махачкале. Рассказываем, что известно о причинах инцидента и состоянии лайнера на данный момент.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Patrick Konior/CC0

Как ранее сообщало агентство ТАСС со ссылкой на данные портала Flightradar, воздушное судно Boeing вылетело из Гюмри в 11:24 по московскому времени. Примерно через час пути, находясь в небе над Дагестаном, экипаж подал международный сигнал бедствия general emergency («общая тревога») и приступил к снижению, сбросив высоту до 3 тысяч метров, после чего направился в сторону ближайшего аэропорта.

По информации авиакомпании «Победа», в настоящее время самолет уже благополучно приземлился на запасном аэродроме в Махачкале. На месте работают авиационные специалисты, которые проводят всестороннюю оценку технического состояния лайнера для выяснения причин срабатывания тревоги.